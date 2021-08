Seester : Nach fast 30 Jahren: Pastorin Bettina Feddersen geht in Ruhestand

Hinter den vielen Jahren als Seelsorgerin in der Seestermüher Marsch verbergen sich unzählige Taufen, Hochzeiten, Beerdigungen, Gespräche, Predigten und Veranstaltungen.

Seester | Ende August geht Pastorin Bettina Feddersen nach mehr als 28 Jahren als Pastorin der evangelischen Kirchengemeinde in Seester in den Ruhestand. Zeit für einen Blick zurück. „Eine Einzelpastorenstelle ist vielschichtig und ich habe mit den unterschiedlichsten Menschen zu tun – vom Krippenkind bis zum Senior. Das hat man nur in solch einer Pfarrstelle“,...

