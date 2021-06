Grundschule Seester : Rektorin Dörte Voß hat sich in den Ruhestand verabschiedet

Zum Start in die Sommerferien ist in Seester eine Ära zu Ende gegangen. Mit einem lachenden und einem weinenden Auge verabschiedete sich Grundschul-Rektorin Dörte Voß in den wohlverdienten Ruhestand.

Seester | „Nach 28 Jahren Tätigkeit und sechs Jahren als Leiterin ist unsere kleine, familiäre Dorfschule für mich ein Stück Heimat geworden“, gab die künftige Pensionärin unumwunden zu, dass ihr der Abschied nicht ganz leicht fiel. Im Rahmen einer kleinen Feierstunde bedankten sich die Pennäler mit vielen Aufführungen, Tänzen, Liedern und selbst gebastelten Ge...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.