Seehund zurück in der Nordsee : Mit Hilfe der Polizei: Seehundjäger fängt Robbi im Elmshorner Steindammpark ein

Der Robbe ging es gut, doch die Situation spitzte sich zu. Das Tier bewegte sich am Montag in Richtung Straße. Polizei und Feuerwehr griffen ein.

Elmshorn | Am Ende ging es ganz schnell: Ein Seehundjäger der Seehundstation aus Friedrichskoog hat am Montagnachmittag (20. Dezember) den Seehund eingefangen, der sich seit Tagen im und rund um den See im Steindammpark in Elmshorn (Kreis Pinneberg) getummelt hat. Das bestätigte Markus Pietrucha vom Umweltamt der Stadt. „Das Tier wurde in die Nordsee zurückgebra...

