Seehund wird zur Attraktion : Robbi tummelt sich seit Tagen im Elmshorner Steindammparksee

Die Robbe sorgt für regelrechte Verzückung. Doch das Umweltamt der Stadt warnt. Wenn das Tier an Land ist, darf es nicht gestört werden. Der Plan, den Seehund einzufangen, wurde zunächst wieder verworfen.

Elmshorn | Erst in der Krückau, dann im Hafenbecken und jetzt in dem See im Steindammpark: Keine Frage, Elmshorn hat eine neue Attraktion. Robbi, den niedlichen Seehund. Ende November war das Tier zum ersten Mal in Elmshorn aufgetaucht und wurde von Hans Barzel, Vorsitzender des Segler-Vereins Elmshorn, im Hafenbecken entdeckt. Seitdem taucht Robbi immer wieder ...

