Verkehrsunfall in Elmshorn : Verdacht auf Unterschenkelbruch: Sechsjähriger von Auto angefahren

Ein 55 Jahre alter Mercedes-Fahrer hatte vermutlich grün, als der Junge die Straße überquerte. Das Kind wurde in ein Hamburger Krankenhaus gebracht.

Elmshorn | Bei einem Verkehrsunfall im Heidmühlenweg in Elmshorn wurde am Freitag (10. Dezember) ein Kind verletzt. Laut Polizei war ein 55-jähriger Elmshorner mit seinem Mercedes um 8.10 Uhr auf dem Heidmühlenweg in Richtung Köhnholz unterwegs. Unmittelbar hinter der Kreuzung Heidmühlenweg/Lieth/Hebbelstraße, welche der 55-Jährige vermutlich bei „grün“ überquer...

