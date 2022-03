Tanja Scholz aus Elmshorn : Para-Athletin: „Das Schwimmen hat mich zurück ins Leben geholt“

Bei einem Reitunfall im Juni 2020 erlitt Tanja Scholz (37) aus Elmshorn einen inkompletten Querschnitt und sitzt seitdem im Rollstuhl. Sie gibt jedoch nicht auf und stellte jüngst im Para-Schwimmen einen Weltrekord auf.

Elmshorn | Den 27. Juni 2020, einen Samstag, wird Tanja Scholz ihr Leben lang nicht vergessen – an diesem Tag sollte sich ihr Leben, ihre gesamte Welt für immer ändern. Scholz saß, wie so häufig am Wochenende, auf einem Pferd. Sie war zur Reitstunde nach Glückstadt gereist – ihre Mutter inklusive der drei Kinder waren ebenfalls vor Ort und mussten das Drama live...

