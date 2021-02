Anrufe von Fake-Polizisten : Senioren aus Elmshorn lassen sich nicht auf Betrugsversuche ein

Die Betrüger gaukelten schwere Verkehrsunfälle von nahestehenden Personen und einen geplanten Einbruch vor.

Elmshorn | Sie haben es auf Senioren abgesehen. Sie verbreiten am Telefon Angst und Schrecken, setzen die alten Menschen gezielt unter Druck, um Geld und Wertgegenstände von ihnen zu erbeuten. Laut Polizei haben „falsche Polizeibeamte“ am Dienstag (23. Februar) in...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.