Fußball-Spieltagsvorschau : Wiedersehen in der Kreisliga: Hemdingen-Bilsen trifft auf SC Ellerau

Im Pokal hatte der SCE deutlich das Nachsehen, jetzt steht der Liga-Vergleich an. In der Staffel 1 rücken die Derbys zwischen Holsatia im EMTV und SV Lieth II sowie TSV Sparrieshoop und SV Hörnerkirchen II in den Fokus.

Kreis Pinneberg | Kreisliga 1, Männer Heidgrabener SV II – FC Union Tornesch II (Freitag, 15. Oktober, 19.30 Uhr)Der am vergangenen Sonntag bei Holsatia im Elmshorner MTV errungene 3:0-Sieg war für Coach Frank Rockel ein ganz besonderer, war er doch einst Jugendtrainer bei Holsatia. Die Heidgrabener Spieler fiebern eher dem Derby gegen Tornesch II entgegen. Kurios: ...

