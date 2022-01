Mehrere Stiche am Oberkörper : Schlägerei vor dem Elmshorner Duplex: Schwerverletzter kommt aus Hamburg

Am 25. Dezember waren zwei Gruppen vor der Diskothek in Streit geraten. Ein Mann aus Hamburg erlitt dabei mehrere Stich- oder Schnittverletzungen am Oberkörper. Er hat sich selbst in ein Krankenhaus gebracht.

