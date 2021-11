Solidarität zeigen : Schals in Orange: Elmshorn sammelt am 14. November für Bedürftige

In der Pfarrei Heiliger Martin werden Schals für einen guten Zweck gestrickt. Die Aktion „Orangener Schal“ zum Welttag der Armen sammelt Spenden für die Bahnhofsmission.

Elmshorn | Signalfarbe Orange – daran wird am 14. November in Elmshorn kaum jemand vorbei kommen. Denn am Welttag der Armen will die Pfarrei Heiliger Martin mit der Aktion „Orangener Schal“ ein Zeichen für Solidarität in der Stadt setzen. Dann werden die seit März gesammelten und selbst gestrickten Schals ab 9.30 Uhr an Zäune, Laternenpfähle und Bäume zwischen d...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.