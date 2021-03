Damengambit in Elmshorn : Jugendweltmeisterin Natasa Strizak ermutigt Frauen und Kinder zum Schachspielen

Strizaks Familie ist schachverrückt: Um sie heiraten zu dürfen, musste ihr Mann erst gegen ihren Vater gewinnen.

Elmshorn | „Damengambit“: Durch die Netflix-Serie erlebt Schach einen Hype. Es geht um eine Frau, die sich in dem männerdominierten Sport behauptet – so wie Natasa Strizak. Die ehemalige Jugendweltmeisterin unterrichtet beim Schachclub Elmshorn eigene Frauen- und Kindergruppen und das trägt Früchte: In dem Verein ist inzwischen fast jedes dritte der 220 Mitglied...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.