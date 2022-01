Maximiliane Trappe triumphiert : Frauen-Turnier beim Elmshorner Schachclub: Siegerin kommt aus Florida

ESC-Trainerin Natasa Strizak zeigte sich nach der Veranstaltung, an der einige Aktiv virtuell teilnahmen, voll des Lobes für die Turnier-Debütantinnen.

Elmshorn | Im Haus der Begegnung der Friedenskirchengemeinde Elmshorn wurden neben Schachbrettern auch Laptops aufgebaut. So konnten am Schachturnier, das der Elmshorner Schachclub speziell für Frauen ausrichtete, die noch nie an einem solchen Wettkampf teilgenommen hatten, auch Aktive mitwirken, die ein Baby zuhause hatten – einige von ihnen hatten bereits am „...

