Frühjahrsputz : Sommerland macht sauber: Bürgermeister lädt zu Müllsammel-Aktion

Auch die Gemeinde Sommerland beteiligt sich an der landesweiten Aktion Sauberes Schleswig-Holstein.

Sommerland | Auch in der Gemeinde Sommerland wird in diesem Jahr wieder die Aktion Sauberes Schleswig-Holstein durchgeführt. Bürgermeister Jürgen Schlüter lädt alle Einwohner dazu ein, sich am Sonnabend, 12. März, am Dorfputz zu beteiligen. Auch interessant: „Elmshorn macht Putz“: Im März sind wieder die Bürger gefragt Offizieller Start ist um 14 Uhr auf dem...

