Grundschule Seester : Sandra Wilhöft übernimmt als neue Rektorin das Ruder

Bereits seit 2012 unterrichtet die 48-Jährige in der Grundschule in Seester. Als Schulleiterin will sie jetzt gemeinsam mit ihrem Team die Digitalisierung vorantreiben.

Seester | Die Grundschule Seester hat eine neue Schulleiterin. Sandra Wilhöft wurde vom Wahlausschuss des Schulverbandes Seestermüher Marsch einstimmig gewählt. Die 48-Jährige tritt die Nachfolge von Dörte Voß an, die zum Schuljahresende 2021 in den Ruhestand gegangen ist. Mein Mann und ich haben damals in Haselau gewohnt und eine Fahrradtour nach Seester gem...

