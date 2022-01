Sommerland : Sammler ersteigert Postkarte von Bahnhof Siethwende aus Australien

Günther Klebes hat bei einer Internetauktion eine Ansichtskarte vom Bahnhof Siethwende an der Marschbahn ersteigert. Der Anbieter kam aus Down-Under.

Erlangen/Sommerland | Eine Ansichtskarte des Bahnhofs Siethwende in Sommerland ist in Australien aufgetaucht. Doch wie kommt sie dahin? Postkartensammler Günther Klebes hat sie auf einer Internetauktion ersteigert und staunte nicht schlecht, als er sah, dass der Anbieter aus Down-Under kommt. Klebes selbst lebt in Erlangen und konnte mit dem Ortsnamen „Sommerland“ erstmal ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.