SPD Wahlkampfauftakt in Elmshorn : Losse-Müller will ins Gespräch kommen

Er referiert kenntnisreich und verzichtet auf Slogans und große Versprechen: Der SPD-Spitzenkandidat für die Landtagswahl führte in Elmshorn zum ersten Mal sein Wahlkamp-Format vor.

Elmshorn | „Es mangelt nicht an Geld.“ Das stellt nicht nur Thomas Losse-Müller fest, der für die SPD Ministerpräsident in Schleswig-Holstein werden will. Losse-Müller meint die Digitalisierungsmittel, die der Bund den Ländern für die Modernisierung der Schulen zur Verfügung gestellt hat und von denen die Landesregierung ihm zufolge viel zu wenig ausgegeben hat....

