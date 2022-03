Landtagswahl am 8. Mai : SPD-Spitzenkandidat Thomas Losse-Müller kommt nach Elmshorn

Wahlkampfauftakt der SPD: Der Mann, der Ministerpräsident werden möchte, stellt sich am 1. April in der Smartfactory vor.

Elmshorn | Das Saarland hat gewählt. In Schleswig-Holstein läuft der Wahlkampf für die Entscheidung am 8. Mai auf Hochtouren. Thomas Losse-Müller, Spitzenkandidat der SPD für die Landtagswahl, kommt am Freitag, 1. April, zum Wahlkampfauftakt nach Elmshorn – und zwar in die Smartfactory, Heinrich-Hertz-Straße 26. Die Veranstaltung beginnt um 19 Uhr. Startschus...

