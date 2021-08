Millionen-Projekt : SPD, Grüne und Linke wollen Elmshorn zur Fahrradstadt umbauen

Klotzen statt kleckern. Elmshorn soll Millionen Euro in die Hand nehmen, um die Attraktivität des Radwegenetzes zu verbessern. Der Umstieg vom Auto aufs Rad soll die Alternative werden, helfen, das Klima zu schützen.

Elmshorn | SPD, Grüne und Linke läuten das Ende der Autostadt Elmshorn ein. Die drei Parteien wollen die Stadt an der Krückau in den kommenden Jahren umbauen zu einer Fahrradstadt. Eine Mammutaufgabe und ein Millionen-Projekt, das schon am Montag (9. August) im Ausschuss für kommunale Dienstleister mit einem gemeinsamen Antrag auf den Weg gebracht werden soll – ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.