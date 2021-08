Open-Air auf der Trabrennbahn : SHMF verkauft zusätzliche Tickets für Konzerte in Elmshorn

Für die bislang ausverkauften Konzerte von Giora Feidmann am 24. August, Bodo Wartke am 25. August und Konstantin Wecker am 26. August stehen kurzfristig weitere Tickets zum Verkauf.

Elmshorn | Gute Nachrichten für Musik-Freunde: In diesem Jahr wird die Elmshorner Trabrennbahn erstmals zur Open-Air-Spielstätte des Schleswig-Holstein Musik Festivals (SHMF). Karten für die drei Konzerte Ende August gab es eigentlich nicht mehr, doch jetzt wird nachgelegt. Kurzfristig gehen weitere Tickets für die bislang ausverkauften Veranstaltungen in den Ve...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.