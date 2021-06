Fußball-Testspiel : SG Spieth verliert nach starkem Kampf gegen U16 des FC St. Pauli

Die B-Jugend der Spielgemeinschaft des TSV Sparrieshoop und der SV Lieth hielt beim 1:3 gegen den Nachwuchs des Zweitligisten gut dagegen. Lenn Pankraz gelang der zwischenzeitliche Anschlusstreffer.

Klein Offenseth | Keine Angst vor großen Namen, lautete am Sonnabend, 19. Juni, das Motto für die B-Jugend-Fußballer der SG Spieth. Die Spielgemeinschaft der Vereine TSV Sparrieshoop und SV Lieth, die in der abgebrochenen Saison 2020/2021 der U16-Oberliga Hamburg angehörte, empfing zum Testspiel das zukünftige U16-Team des FC St. Pauli. Am Ende gab es zwar eine 1:3-Nie...

