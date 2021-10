Neues Kunstwerk für Elmshorn : Ruth Alice Kosnick: 9000 Fliesen für ein Relief in Ramelows Gang

23 Jahre Vorbereitung, 700 Arbeitsstunden und 9000 kleine Fliesen brauchte Ruth Alice Kosnick für ihr Kunstwerk „Lauf der Krückau“. Am Sonntag präsentierte sie das 16 Meter lange Wandrelief in Ramelows Gang.

Elmshorn | Bis zu 14 Stunden am Tag arbeitete Ruth Alice Kosnick viereinhalb Monate lang auf einem fahrbaren Baugerüst in Ramelows Gang, einem schmalen Durchgang an der Königstraße, der wegen Bauarbeiten im Moment eine Sackgasse ist. Aber das war keine Tortur, sondern Meditation, sagt die Elmshorner Künstlerin. Sie sei nach der Arbeit „froh, frisch und fröhlich“ ...

