Dittchenbühne Elmshorn : Weihnachten mit Väterchen Frost und dem russischen Weihnachtsmann

Die russische Weihnacht wird 13 Tage nach Heiligabend gefeiert. Dazu lädt das Forum Baltikum der Dittchenbühne wieder ein.

Elmshorn | Wenn in der westlichen Welt das Weihnachtsfest schon fast zwei Wochen vorüber ist, feiern die orthodoxen Christen erst ihr Weihnachten: Dieses Mal am Freitag, 7. Januar. Weil es sich aber am Sonnabend besser feiert, steht die „Russische Weihnacht“ beim Elmshorner „Forum Baltikum - Dittchenbühne“ noch einen Tag später auf dem Programm: nämlich am Sonna...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.