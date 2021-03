Fußball-Kreisliga : Rot-Weiß Kiebitzreihe präsentiert Anzeigetafel und weitere Bau-Pläne

Der Sportliche Leiter Kim Neidenberger verrät, was bei RWK noch passieren soll und nennt den Hetlinger MTV als Vorbild.

Kiebitzreihe | Zwei Jahre ist es nun her, dass die Verantwortlichen der Kreisliga-Fußballer von Rot-Weiß Kiebitzreihe die Idee hatten, eine Anzeigetafel am Spielfeldrand zu installieren. Nachdem im Jahr 2020 die Finanzierungsmodalitäten geklärt und Sponsoren gefunden worden waren, steht die Tafel nun am Spielfeldrand der Sportanlage an der Schulstraße. „Und neue Bau...

