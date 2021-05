Fußball-Kreisliga : Rot-Weiß Kiebitzreihe holt Yannick Harmel und Oskar Hildermann

Nach der Verpflichtung der beiden Verteidiger sucht Coach Patrick Bethke für die neue Saison nur noch einen Stürmer.

Kiebitzreihe | Eine „Wand in der Abwehr“ haben die Verantwortlichen der Kreisliga-Fußballer von Rot-Weiß Kiebitzreihe bei ihren Umbauarbeiten am Mannschaftskader zurückgewonnen. Oskar Hildermann (30), der bereits vom Januar 2018 bis zum Juni 2019 für die „Kiebitze“ aktiv war, ehe er zur SV Lieth wechselte, kehrt im Sommer von den „Roten Teufeln“ zurück in den Kreis ...

