Fußball-Kreisliga : Rot-Weiß Kiebitzreihe holt Colja Raube aus Holsatias A-Jugend

Der 18-Jährige soll zunächst bei den zweiten Herren eingesetzt werden, peilt aber den Sprung in die Liga-Mannschaft an.

Kiebitzreihe | Schulisch veränderte sich Colja Raube im Sommer 2018, als er von der Kooperativen Gesamtschule Elmshorn an die Freie Waldorfschule Itzehoe wechselte. Fußballerisch wechselt er im Sommer ebenfalls aus der Krückaustadt in den Kreis Steinburg: Von der A-Jugend von Holsatia im Elmshorner MTV, für die er zuletzt in Hamburgs U19-Landesliga kickte, geht er z...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.