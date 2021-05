Fahrradständer geklaut : Reumütiger Elmshorner bringt Diebesgut zurück – gemeinsam mit der Polizei

Der Dieb transportierte den großen Fahrradständer nachts auf seinem Rad. Der Anblick machte die Polizei stutzig.

Elmshorn | Der Anblick war so ungewöhnlich, dass die Elmshorner Polizeibeamten lieber mal nachfragten – und nur wenig später einen reumütigen Dieb gestellt hatten. Laut Polizei kontrollierten die Beamten am Sonntagabend (9. Mai) um 23.48 Uhr auf der Westerstraße in Elmshorn einen 67 Jahre alten Mann, der sein Rad schob. Auffällig: Der Elmshorner transportiert...

