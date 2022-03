Verletzte in Elmshorn : Reizgas tritt aus: Großeinsatz an Boje-C.-Steffen-Schule

Aktuell dauert der Einsatz noch an. Wie viele Personen mit dem Reizgas in Kontakt kamen, ist derzeit noch unklar.

Elmshorn | Großeinsatz in Elmshorn: Zur Stunde ist ein Großaufgebot von Feuerwehr und Rettungsdienst an der Boje-C.-Steffen-Gemeinschaftsschule im Einsatz. Dort war nach ersten Angaben gegen 12 Uhr am Dienstag (22. März) Reizgas ausgetreten. Nähere Informationen zur Art des Gasaustritts gibt es noch nicht. Mindestens vier Menschen mussten nach ersten Angaben ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.