8er-Team-Turnier ­im Reiten : Springen und Dressur: Holsteiner Verband macht Finaltag in Elmshorn möglich

Zwei Jahre lang mussten die 8er-Teams coronabedingt auf den beliebten Finaltag verzichten. Jetzt hat der Holsteiner Verband seine Anlage für die 16 Prüfungen in Dressur und Springreiten angeboten.

Elmshorn | Ein Turnier ohne Finale: Damit mussten in Schleswig-Holstein in den vergangenen zwei Jahren zahlreiche 8er-Teams leben. Der Grund: Corona. Jetzt können die Reiter wieder aufatmen. Zum Abschluss der Saison wird es einen Finaltag in Elmshorn geben. Dafür stellt der Holsteiner Verband seine Anlage in der Krückaustadt vom 2. bis 3. April für das 8er-Team ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.