Schulen musizieren : Regionalbegegnungskonzert in der Elsa-Brändström-Schule Elmshorn

Die Pandemie hat die Arbeit in den Musikfachschaften der Schulen schwer gebeutelt. Deshalb gibt es in diesem Jahr nur vier statt acht Regionalkonzerte. Das erste findet in der EBS statt.

Elmshorn | „Schulen musizieren wieder“, unter die...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.