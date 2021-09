Aus für das Krankenhaus? : Elmshorns Seniorenrat kritisiert: „Die sind alle verrückt geworden“

Der Seniorenrat schlägt Alarm: Vor allem ältere Menschen würden unter einer Schließung des Krankenhauses leiden. Die Unterstützung der Landrätin wird gefordert.

Elmshorn | Holger Weiß eilt am Donnerstagnachmittag (16. September) ins Elmshorner Rathaus. Vorstandssitzung des Seniorenrats. Ganz oben auf der Tagesordnung: Die Ankündigung des Unternehmens Sana, die Kliniken in Elmshorn und Pinneberg zu schließen. „Wir werden uns klar positionieren“, kündigt Weiß an. Besonders aufmerksam hat er die Reaktionen aus dem Pinne...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.