shz.de-Umfrage : Reaktionen: Elmshorner zerreißen das neue Parkraumkonzept in der Luft

Die Meinungen unserer Leser sind eindeutig: Das Parkraumkonzept muss überarbeitet und verbessert werden. Die Emotionen kochen in der Stadt weiter hoch. Es gibt viele Betroffene mit unterschiedlichen Befindlichkeiten.

Elmshorn | Das Parkhaus am Steindammpark ist kostenpflichtig. Mitarbeiter von Elmshorner Unternehmen finden in der City keinen kostenlosen Parkplatz, weil fast überall das Anwohnerparken neu eingeführt wurde. Das neue Parkraumkonzept, das am 1. Januar 2022 in Kraft getreten ist, sorgt bei vielen Bürgern und Unternehmern für Empörung. Weiterlesen: City-Parken ...

