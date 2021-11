Korruption im Rathaus : Elmshorn: Staatsanwalt fordert Freiheitsstrafe für Ex-Mitarbeiterin

Nicole O. soll sich auf Kosten der Stadt Elmshorn bereichert haben. Es geht um Untreue und Bestechlichkeit. Die Verteidigung plädierte für eine Geldstrafe. Das Urteil fällt am 11. November.

Elmshorn | Hat die ehemalige Rathaus-Architektin Nicole O. im Jahr 2014 die Mammutbaustelle an der KGSE in Elmshorn über elf Monate genutzt, um sich persönlich zu bereichern? Hat sie Baumaterial für die Sanierung ihres eigenen Resthofes in Hemdingen unterschlagen? Hat sie fingierte Rechnungen gestellt? Die Staatsanwaltschaft ist davon überzeugt. Sie forderte ...

