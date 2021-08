Sommerferien in Klein Nordende : Rätseln, radeln und Eis essen: Sommerrallye war ein voller Erfolg

Mit 21 Fragen führte die Sommerrallye die Kinder durch Klein Nordende und fast alle wurden richtig beantwortet – ob in Teamarbeit oder allein. Insgesamt war die Rallye ein voller Erfolg und zum Abschluss gab es Eis.

Klein Nordende | Die stellvertretende Vorsitzende vom Ausschuss für Familien, Jugend und Schule der Gemeinde Telse Ortmann freute sich über die große Beteiligung an der Sommerferienrallye für Kinder in Klein Nordende. Am Freitagnachmittag (30. Juli) verteilte sie am Gemeindezentrum an die Teilnehmer Eis-Gutscheine. Allen die nicht vor Ort sein konnten werden die Aussc...

