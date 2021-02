Titelkämpfe von zu Hause : Quartett vom Elmshorner Ruder-Club überzeugt bei Deutschen Meisterschaften

Aus dem eigenen Wohnzimmer heraus nahmen vier Ruderer aus der Krückaustadt bei den nationalen Titelkämpfen teil.

Elmshorn | Zum 25. Mal wurden am Sonntag, 14. Februar, die Deutschen Ruderergometer-Meisterschaften ausgetragen. Fand der Wettkampf in den vergangenen Jahren stets in einer Sporthalle statt, so wurde nun die Jubiläumsaufgabe aufgrund der Corona-Beschränkungen erst...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.