Das war mein Jahr : Elmshorns neuer Propst Thielko Stadtland: Von der Ostsee ins Binnenland

Für Thielko Stadtland hat das abgelaufene Jahr eine große Veränderung gebracht: Er war Gemeindepastor in Flensburg, jetzt leitet er als Propst in Elmshorn einen Kirchenkreis.

Elmshorn | „Die Entscheidung war richtig, ich bin am richtigen Ort.“ Thielko Stadtland hat im vergangenen Jahr einen weiten Weg zurückgelegt; nicht so sehr in Kilometern, da ging es von Flensburg nach Elmshorn. Aber in seiner Lebensgestaltung: vom idyllischen Pastorat mit Waldkauz im Garten in ein modernes, viel kleineres Stadthaus; vom Ofen, dessen Brennholz St...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.