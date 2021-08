Eröffnung am 19. August : „Postopia“: In Elmshorns neuem Beachclub geht jetzt die Post ab

Von Donnerstag bis Sonntag hat der Club an der Schauenburger Straße bis Mitte Oktober geöffnet. Die Besucher dürfen sich auf Live-Musik uns Special Events freuen.

Elmshorn | Jetzt geht es wirklich los. Der neue Beachclub „Postopia“ auf dem Gelände der alten Post an der Schauenburger Straße in Elmshorn öffnet am Donnerstag, 19. August, erstmals offiziell seine Türen. Von 17 bis 22 Uhr lautet das Motto „After Work“. Die Besucher dürfen sich auf Livemusik freuen. Zu Gast ist die Coverband LeTrio. Von Donnerstag bis Sonnta...

