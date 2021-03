Polizeipressestelle klärt auf : Nach Vorfall in Elmshorn: Dürfen Polizisten im Einsatz von Bürgern gefilmt werden?

Die Staatsanwaltschaft prüft indes, ob es im Nachgang des Polizeieinsatzes in Elmshorn zu Straftaten gekommen ist.

Elmshorn | Nach dem Polizeieinsatz am Montagabend (8. März) in Elmshorn wurden Videos inklusive Ton des Vorfalls ins Netz gestellt. Das Video ist auch am Freitag (12. März) noch auf Facebook abrufbar. Personen sind eindeutig identifizierbar, über den Ton auch Namen von Polizisten hörbar. AfD-Kreischef Michael Poschart hatte das Video auf der Facebook-Seite de...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.