Zwei unbekannte Täter : Polizei sucht Zeugen nach Einbruch in Elmshorner Supermarkt

In der Nacht vom 29. auf den 30. Juni wurde in einen Supermarkt an der Straße An der Ost-West-Brücke eingebrochen. Gestohlen wurden Zigaretten.

Avatar_shz von Marianne Meißner

30. Juni 2021, 17:47 Uhr

Elmshorn | In Elmshorn waren Unbekannte in der Nacht von Dienstag (29.) auf Mittwoch (30. Juni) in einen Supermarkt eingestiegen – ihr Ziel: einige Schachteln Zigaretten. Als die Polizei um 2.13 Uhr nach der Alarmauslösung vor dem Supermarkt an der Ost-West-Brücke eingetroffen war, entdeckten die Beamten Glasscherben an der Haupteingangstür, von den Tätern fehlte jede Spur. Die Ermittler bitten um Hinweise. Das teilte Polizeipressesprecher Holger Matzen am Mittwoch (30. Juni) mit.

Eine sofort eingeleitete Suche nach den Verbrechern blieb erfolglos. Auf Videoaufzeichnungen ist zu sehen, wie zwei Täter kurz vor Eintreffen der Polizei das Geschäft verließen und mit einem unbekannten Auto flohen.

Wer kann Hinweise geben?

Die Kriminalpolizei Elmshorn hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, die möglicherweise etwas gesehen haben und bittet Zeugen sich unter (04121) 8030 zu melden.

Insbesondere erhoffen sich die Beamten Hinweise zu den beiden Einbrechern. Auf den Videoaufnahmen ist zu sehen, dass der eine Täter mit einer schwarzen Hose, einem blauen Pullover mit weißen Bändern und weißer Aufschrift, schwarzen Sportschuhen mit weißer Sohle, einer Sturmhaube und schwarzen Handschuhen bekleidet gewesen war. Der zweite hat eine schwarze Hose, einen schwarzen Pullover, eine schwarze Sturmhaube und schwarze Handschuhe getragen.