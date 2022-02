Sachbeschädigung : Polizei sucht Zeugen: Unbekannte zerkratzen Autos in Elmshorn

Zwischen Freitag und Samstag (11. und 12. Februar) wurde an insgesamt fünf Fahrzeugen in zwei Straßen der Lack zerkratzt. Wer hat etwas beobachtet?

Elmshorn | Bislang unbekannte Täter haben zwischen Freitag und Samstag (11. und 12. Februar) im Elmshorner Stadtgebiet an insgesamt fünf Autos den Lack zerkratzt. Das teilte Polizeipressesprecher Lars Brockmann am Montag (14. Februar) mit. Autos im Gooskamp und in der Käthe-Mensing-Straße In der Käthe-Mensing-Straße haben die Täter gleich vier Mal zugeschl...

