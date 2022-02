Polizei sucht Zeugen : Illegal Abfall in Seeth-Ekholt entsorgt

Unter anderem entdeckte die Polizei eine Badewanne voller Bauschutt.

Seeth-Ekholt | Illegale Abfallentsorgung in Seeth-Ekholt: Laut Polizei haben Beamte des Polizei-Autobahn- und Bezirksreviers Elmshorn am Freitag (25. Februar) im Rahmen der Streife in der Lusttwiete eine Badewanne mit Bauschutt und einen Herd sowie Reste von Einbaumöbeln, vermutlich Küchenschränke, entdeckt. Jetzt werden Zeugen gesucht, die etwas Auffälliges beob...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.