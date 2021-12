Erster Fall bereits mittags : Polizei stoppt zwei betrunkene Autofahrer in Elmshorn mit 1,2 und 2,8 Promille

Bereits kurz nach 12 Uhr hatten die Beamten einen 64-Jähringen gestoppt. Beide Fahrer müssen jetzt mit einem Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr rechnen.

Elmshorn | In Elmshorn hat die Polizei am Dienstag (14. Dezember) gleich zwei betrunkene Autofahrer gestoppt. Die 64 und 33 Jahre alten Männer waren beide durch ihre auffällige Fahrweise aufgefallen. Bei einem anschließenden Atemalkoholtest stellten die Beamten Werte über 1 Promille fest. Das teilte Polizeipressesprecher Lars Brockmann am Mittwoch (15. Dezember)...

