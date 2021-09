Fahrverbot ausgesprochen : Mit Tempo 61 statt 30 unterwegs: Polizei stoppt Raser vor Kindergarten in Elmshorn

Bei einer Kontrolle im Sandberg waren acht Fahrer zu schnell unterwegs. Für einen Fahrer endete die Fahrt mit einer hohen Strafe.

Elmshorn | Bei einer Geschwindigkeitskontrolle am Montag (30. August) sind der Polizei in Elmshorn vor einem Kindergarten acht Fahrer ins Netz gegangen, die zu schnell unterwegs waren. Ein Fahrer hatte besonders über die Stränge geschlagen. Ihn erwarten nun 160 Euro Bußgeld, zwei Punkte in Flensburg und ein einmonatiges Fahrverbot. Das teilte Polizeipressesprech...

