Beute im Gebüsch versteckt : Langenmoor: Polizei nimmt 45-jährigen Elmshorner nach Einbruch fest

Ein Bewohner war durch den Einbrecher geweckt worden und schlug ihn in die Flucht. Der 45-jährige Dieb sitzt jetzt in Untersuchungshaft.

Elmshorn | In Elmshorn ist es in der Nacht von Freitag auf Samstag (18. und 19. März) schon wieder zu einem Einbruch gekommen. Diesmal konnte die Polizei den Täter aber bereits kurze Zeit später fassen. Der 45 Jahre alte Mann war im Langenmoor in ein Einfamilienhaus eingestiegen. Ein Bewohner bemerkte den Einbruch und schlug den Täter in die Flucht. Als die Beam...

