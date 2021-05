Elmshorn als Endstation : Keine Fahrkarte und 3,8 Promille: Polizei übergibt Mann an Rettungsdienst

Der 33-Jährige wurde aus der Nordbahn geholt und im Krankenhaus versorgt. Er muss aber mit einem Strafverfahren rechnen.

Elmshorn | Von einem Zugbegleiter wurden Beamte der Bundespolizei am Samstagabend (1. Mai) zum Bahnhof Elmshorn gerufen. In einer Nordbahn hatte der Zugbegleiter einen Reisenden ohne Fahrkarte angetroffen. Der Vorfall wurde gegen 23.30 Uhr bei der Bundespolizei gemeldet. Bei Ankunft des Zuges in Elmshorn übernahmen die Beamten den Mann Dieser wirkte augens...

