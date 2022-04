Schläge und Gerangel : Unbekannter überfällt AfD-Wahlstand in Elmshorn – zwei Verletzte

Ein Unbekannter hat am 2. April bei einem Angriff auf den Infostand der AfD auf dem Alten Markt in Elmshorn den Kreistags-Politiker Bernhard Noack verletzt. Die Antifa-Pinneberg äußerte sich online zu dem Vorfall.

Elmshorn | Ein bislang unbekannter Täter hat am Samstag (2. April) einen Infostand der AfD zur Landtagswahl in Schleswig-Holstein angegriffen und ein Parteimitglied verletzt. Der Angriff war auf dem Alten Markt in Elmshorn erfolgt, sagt Bernhard Noack, Vorsitzender der AfD-Fraktion im Pinneberger Kreistag. Das bestätigte auch die Polizei. Noack attackiert, al...

