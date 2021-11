Polizei ermittelt : Impfgegner beschmieren Denkmal in Elmshorn

Die Polizei sucht nach Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können. Der Tatzeitraum kann sehr exakt eingegrenzt werden.

Elmshorn | Diese Schmiererei ist nicht zu übersehen. In großen roten Buchstaben haben mutmaßliche Impfgegner ein Denkmal in Elmshorn verunziert. „IMPFTERROR ZEIT AUFZUWACHEN“ haben die Täter neben die Gedenktafel an der Schulstraße gesprayt, die an den Volksaufstand 1953 in der ehemaligen DDR erinnert. „17. Juni 1953 GEGEN TERROR UND WILLKÜR FÜR EINIGKEIT, RECHT...

