Politik-Desaster : Auch ein Jahr nach Corona-Ausbruch noch keine Online-Sitzungen in Elmshorn

Während Reporter in Barmstedt involviert sind, dürfen die EN auch bei einem Info-Gespräch zum Rathaus nicht dabei sein.

Elmshorn | Nein, bei der Stadt Elmshorn hat es wahrlich noch nicht Zoom gemacht. Auch im März 2021, ein Jahr nach dem Ausbruch der Corona-Pandemie, gibt es keine politischen Sitzungen, die per Videokonferenz ablaufen und an denen die Öffentlichkeit teilnehmen kann. Elmshorn hinkt in diesem Punkt gewaltig hinterher. In Barmstedt, Klein Nordende, Horst und Pinnebe...

