Show zum Klimawandel : Polarforscher Arved Fuchs kommt mit „Ocean Change“ nach Klein Nordende

Seit mehr als 50 Jahren reist der Autor in die Polarregionen und berichtet davon in seinen Shows. Diese zeigen die atemberaubend schöne Natur und ihre Verletzlichkeit.

Klein Nordende | Mit seinem neuen Vortrag „Ocean Change: Die Arktis – Eine Welt im Wandel“ macht Polarforscher und Autor Arved Fuchs am 12. November Halt in Klein Nordende. Seine Multivisionsshow im 16:9 Format beginnt um 20 Uhr und dauert etwa 120 Minuten. Tickets für das Event in der Bürgermeister-Hell-Halle gibt es für 25 Euro. Neues Programm in Corona-Zeit entw...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.