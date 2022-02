Ab Frühsommer : Parken an der Elbe kostet bald Geld: Kollmar stellt Automaten auf

Kollmar an der Elbe ist ein beliebtes Ausflugsziel. Spätestens ab Mai wird das Parken in Kollmar in vielen Bereichen jetzt kostenpflichtig. Die Gemeinde hat Parkautomaten bestellt.

Kollmar | Die Gemeindevertreter Kollmars haben während ihrer jüngsten Sitzung in der Elbdiele den Weg freigemacht für die Erhebung von Parkgebühren. Danach werden auf den Parkplätzen Neuer Weg und Hafen Bielenberg, dem Parkstreifen am Steindeich und dem Motorrad-Parkplatz im Hafen Kollmar zukünftig feste Gebühren fällig. Kurzparker sollen 1 Euro pro Stunde, ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.