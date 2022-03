Wegen loser Dachteile : Elmshorns alter Sky-Parkplatz ist nun endgültig gesperrt

Das „Durchfahrt verboten“-Schild, das hier am Anfang stand, haben viele ignoriert. Jetzt wurde Elmshorns letzter kostenloser Parkplatz in der City – er wurde vor allem von Pendlern genutzt – mit einem Bauzaun gesperrt.

Elmshorn | Zwei Autos und ein Motorrad stehen noch einsam und verlassen auf dem großen Pendlerparkplatz an der Berliner Straße in Elmshorn. Parken dürfen sie hier eigentlich schon seit dem 23. Februar nicht mehr. Jetzt kommen sie von dem ehemaligen Sky-Gelände aber auch gar nicht mehr so einfach runter. Seit Freitag (11. März) ist die Lücke in der Absperrung, di...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.